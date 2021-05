Kolumne von Max-Stefan Koslik : Fischkopp statt Küstenbarbie!

Jetzt anhören! Politik kann auch sehr unterhaltsam sein. Mit einem Augenzwinkern nimmt der stellvertretende Chefredakteur, Max-Stefan Koslik, in seiner Kolumne Woche für Woche die Politiker in Schwerin aufs Korn – und blickt hinter die Kulissen des Landtags in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Mit Kinderbuch und „Klimaschatzkiste“ das Klima retten: Am Mittwoch verkündete Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) auf einer Pressekonferenz in der Schweriner Volleyball-Arena, was die von Nord Stream finanzierte Klimastiftung des Landes so vorhat. Mehr dazu hören Sie in der neuen Folge der Kolumne „Von Woche zu Woche“ von Max-Stefan Koslik. ...

