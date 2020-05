Mecklenburg-Vorpommern : Vor Start in Urlaubssaison noch vieles zu regeln

Die Urlaubsbranche ist für die Öffnung der Betriebe gerüstet - aber es muss noch viel vorbereitet werden, um die neuen Bedingungen zu erfüllen.

von Joachim Mangler (dpa)

05. Mai 2020, 12:42 Uhr

Die Urlaubsbranche in Mecklenburg-Vorpommern ist nach Ansicht des Geschäftsführers des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, für die Öffnung der Betriebe gerüstet. Vom 18. Mai an seien Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen für Einheimische, vom 25. Mai an dann für Gäste aus ganz Deutschland geöffnet. Bis zum späten Saisonstart sei allerdings noch viel vorzubereiten, um die neuen Bedingungen zu erfüllen, sagte Woitendorf am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

So gelte es, die betriebsinternen Abläufe in Rezeptions-, Gastronomie- oder Wellnessbereichen mit Blick auf die weiter bestehenden Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie zu regeln. Geklärt müssten auch noch die Vorschriften beispielsweise an den Stränden. Es sei aber auch klar, dass die Gäste in hohem Maße Eigenverantwortung tragen müssten.

Die Regeln zu Kontaktbeschränkungen im Alltag gelten auch im Urlaub. Tobias Woitendorf, Geschäftsführer Landestourismusverband

Nur so könne der Test gelingen, die touristische Infrastruktur in Gang zu bringen. Denn wenn sich die Corona-Infektionslage verschlechtere, müssten möglicherweise einzelne Lockerungen wieder revidiert werden.

