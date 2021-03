Anlage bei Neubrandenburg : Wald mit Ex-SED-Führungsbunker in Berlin versteigert

Ein fast in Vergessenheit geratenes Stück DDR-Geschichte hat einen neuen Besitzer gefunden.

Berlin | Ein fast in Vergessenheit geratenes Stück DDR-Geschichte ist in Berlin versteigert worden. Wie eine Sprecherin der Deutschen Grundstücksauktionen AG am Donnerstag sagte, erwarb ein telefonischer Bieter den Schutzbunker Hohenzieritz der ehemaligen „SED-Bezirkseinsatzleitung“ Neubrandenburg für 20.500 Euro. Das ist etwa das Dreifache des Mindestgebotes ...

