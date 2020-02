Waren: Mazda gestohlen

von svz.de

14. Februar 2020, 08:24 Uhr

In der Nacht vom 13.02.2020 18:30 Uhr zum 14.02.2020 06:20 Uhr ist es zu dem Diebstahl eines Mazda in Waren gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter das Fahrzeug von einem öffentlichen Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Waren entwendet. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen roten Mazda 6 als Kombi mit den amtlichen Kennzeichen MÜR-LG 78. Das Fahrzeug ist vier Jahre alt und hat einen Wert von ca. 15.000 Euro.

Auf Grund der Spurenlage ist anzunehmen, dass das Fahrzeug erst in den frühen Morgenstunden entwendet wurde. Es wurden sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und alle benachbarten Dienststellen und Behörden informiert. Wir bitten auch die Bevölkerung um Aufmerksamkeit. Wer das entwendete Fahrzeug sieht, Angaben zu dem Diebstahl, möglichen Tatverdächtigen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.