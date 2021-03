Seehafen Rostock : Wasserstoff als Energieträger im Fokus

Thomas Schwandt sprach mit Jens A. Scharner, Geschäftsführer der Rostock Port GmbH.

Rostock | In der strategischen Weiterentwicklung des Seehafens Rostock ist seit Kurzem der Energieträger Wasserstoff in den Fokus gerückt. Thomas Schwandt sprach mit Jens A. Scharner, Geschäftsführer der Rostock Port GmbH. Über Wasserstoff wird aktuell viel diskutiert. In Norddeutschland explizit an verschiedenen Hafenstandorten. Auch Rostock Port hat diesen...

