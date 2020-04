Wegen Corona-Pandemie : 3,5 Millionen Euro Hilfe für den Landessport

Mecklenburg-Vorpommerns Sportführung hat mit Erleichterung auf die Ankündigung der Landesregierung reagiert.

von Gert Glaner

17. April 2020, 10:42 Uhr

Bis zu 3,5 Millionen Euro Strukturhilfe für die Milderung der Folgen der Corona-Pandemie zur Verfügung zu stellen. „Die gemeinnützig tätigen Vereine und Verbände haben kaum einen finanziellen Spielraum zur Überbrückung von wirtschaftlichen Engpässen beziehungsweise zur Deckung von unerwartet entstehenden Defiziten ihrer Vereinstätigkeit“, sagte Andreas Bluhm, Präsident des Landessportbundes (SLB).

Ohne die angekündigten Hilfen des Landes würden den Vereinen und Verbänden Liquiditätsprobleme bis hin zu Insolvenzverfahren drohen, ergänzte Bluhm in einer Mitteilung. Der LSB will umgehend darangehen, die Mittel umzusetzen. „Wir setzen alles daran, in kürzester Zeit eine faire, praktikable Lösung mit minimalem bürokratischen Aufwand für unsere von der Corona-Krise betroffenen Mitgliedsorganisationen zu finden“, versprach LSB-Geschäftsführer Torsten Haverland.

