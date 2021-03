Inzidenz gesunken : Vorpommern-Greifswald lockert Corona-Regeln

das Einreiseverbot nur für Menschen aus anderen Landkreisen im Land ist aufgehoben.

Greifswald | Wegen gesunkener Corona-Inzidenzen gelten in Vorpommern-Greifswald seit Freitag lockerere Corona-Regeln. So ist das Einreiseverbot in dem Landkreis aufgehoben, für einige Schulklassen kann es wieder Präsenzunterricht geben, und Kindertagesstätten können ihr Betreuungsangebot ausweiten. Grund für die Lockerungen ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz am Do...

