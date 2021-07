Von Rattey bis Schwerin : Mecklenburg-Vorpommern entwickelt sich zum erstklassigen Weinland

Wein muss nicht immer von den prestigeträchtigen Hängen an Rhein, Mosel und Saale stammen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wachsen hervorragende Reben. Größter Produzent ist hierzulande das Weingut Schloss Rattey.

Rattey/Burg Stargard/Schwerin | Wer an deutschen Wein denkt, hat Bilder von Hängen in der Pfalz, Baden oder an der Mosel im Kopf. Tatsächlich zählen diese Anbaugebiete zu den größten Deutschlands. Doch auch Mecklenburg-Vorpommern mausert sich mehr und mehr zum Weinland. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts kommt MV im vergangenen Jahr auf eine mit Keltertrauben best...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.