Usedom : Weitere drei Corona-Infizierte in Pflegeheim

von Birgit Sander

03. April 2020, 14:17 Uhr

Drei weitere Bewohner des von Corona-Infektionen betroffenen Altenpflegeheims in Ahlbeck auf Usedom sind positiv auf das neuartige Virus getestet worden. Diese Menschen waren wegen der Lungenerkrankung in der Einrichtung in Ahlbeck in eine leer stehende Reha-Einrichtung in Ückeritz verlegt worden. Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, wurden die drei Infizierten wieder nach Ahlbeck zurückgebracht, wo sich auch die anderen positiv getesteten Bewohner aufhalten. Insgesamt sind damit 14 Menschen aus dem Pflegeheim infiziert, davon drei Mitarbeiter. Mindestens zwei Patienten befanden sich wegen der Lungenkrankheit in stationärer Behandlung.

Dem Sprecher zufolge gibt es im Landkreis Vorpommern-Greifswald 74 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Davon sind fünf in stationärer Behandlung, 16 sind es genesen. Das Infektionsrisiko sei unvermindert hoch, weil niemand sagen könne, wie viele Menschen sich infiziert haben, ohne Symptome zu zeigen.

