Welthurentag in MV : Prostitution – ein Beruf wie jeder andere?

Zum Gedenktag gegen Diskriminierung von Prostituierten werfen einige der Landesregierung genau das vor.

Rostock | Seit März 2020 ist Prostitution in Mecklenburg-Vorpommern verboten und damit wahrscheinlich die Branche, die am längsten von einem coronabedingten Berufsverbot betroffen ist. Anna* befürchtet, dass die Politik so schleichend ein Sexkaufverbot nach schwedischem Vorbild etablieren möchte. (*Name von der Redaktion geändert) Seit vier Jahren arbeitet d...

