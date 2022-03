Wehrpflicht und Ukraine-Krieg : Wer den Kriegsdienst verweigern kann – und wer nicht

Theoretisch kann in Deutschland niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen werden, nicht einmal aktive Soldaten. In der Praxis ist es in bestimmten Fällen sehr kompliziert, den Kriegsdienst zu verweigern.

Schwerin | Die Invasion Russlands in die Ukraine und folgende Debatte um die Reaktivierung der Wehrpflicht in Deutschland haben ganz offenbar einen tiefgreifenden Eindruck hinterlassen. Zumindest schnellte in den vergangenen Tagen die Anzahl der Google-Suchanfragen zum Thema „Kriegsdienstverweigerung“, vor allem in ostdeutschen Bundesländern, schlagartig nach...

