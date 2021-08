Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern : Wer kandidiert wo? So finden Sie die Kandidaten für ihren Wahlkreis

Transparenzinitiative Abgeordnetenwatch startet Wahlportal, auf dem den Direktkandidaten zur Landtagswahl Fragen zu ihren Positionen gestellt werden können. 248 Kurzprofile sind schon angelegt.

Schwerin | Wie steht die prominenteste Direktkandidatin der SPD für die kommende Landtagswahl, Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD), eigentlich zur Impfpflicht gegen das Corona-Virus? Und was hält der bekannte CDU-Kandidat in Wahlkreis 24, der amtierende Gesundheitsminister Harry Glawe, davon? Am besten einfach direkt fragen. Auf dem Internetportal der Transp...

