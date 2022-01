Werften-Insolvenz in MV : „Es ist ein politisches Versagen“

Was Werftarbeiter zu der Pleite sagen. Und wie die Politik reagiert.

Wismar | Fast jeder winkt ab, der von Werftgelände kommt oder auf das nebelgraue Areal will. „Am besten man sagt gar nichts mehr“, ruft einer in grün-gelber Arbeitsmontur den wartenden Reportern zu. Es klingt wütend, es klingt auch aggressiv. Gerade zwei Stunden ist es her am Montagmittag, als die Eilmeldung über die Ticker gehen: Die MV Werften melden Insolve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.