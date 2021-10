Analyse : Werften auf Kurssuche

Es ist nicht die erste Krise im Schiffbau, nun sind wieder Flexibilität und Innovation gefragt. Die Strategien der Schiffsbauer und Zulieferer sind dabei divers.

Schwerin | Der Schiffbau ist tot, es lebe der Schiffbau! Am Dienstag will sich die IG Metall Küste in Hamburg zur aktuellen Situation im Schiffbau, den Auswirkungen der Corona-Pandemie und zur Auftragslage äußern. Viele Nachrichten in jüngster Zeit aus der deutschen maritimen Wirtschaft scheinen das Bild einer sterbenden Branche zu zeichnen: So ging vor einig...

