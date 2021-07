Werften in MV in Not : Die ersten Schiffbauer müssen gehen

Auf den MV Werften beginnt der Stellenabbau. 640 Mitarbeiter wechseln in eine Transfergesellschaft.

Schwerin | Für die Werftarbeiter der angeschlagenen MV Werften wird es ernst. Die ersten 640 Schiffbauer, etwa ein Fünftel der 3000 Mitarbeiter zählenden Belegschaft, müssen in den nächsten Wochen die Docks in Wismar, Warnemünde und Stralsund verlassen und wechseln in eine Transfergesellschaft. Sie sollen entsprechende Angebote erhalten, teilte die IG Metall am ...

