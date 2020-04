Auswirkungen der Krise : Wie Corona unsere Redaktion verändert

Ich gestehe: Trotz geltender Kontaktsperre habe ich eine ganze Stunde lang mit vier Menschen gesprochen, von denen kein einziger mit mir verwandt war. Moderne Technik macht’s möglich – Technik, mit der ich mich bis zum Ausbruch der Corona-Krise höchstens mal im Urlaub beschäftigt habe, wenn ich Oma via Skype zum Geburtstag gratulieren musste.

Vor meinem ersten Video-Livechat war ich deshalb auch entsprechend aufgeregt: Ich sollte mit vier Gesundheitsexperten über das Coronavirus debattieren, die alle in ihren Büros und in einem Fall sogar im Homeoffice saßen. Ob das technisch klappen würde, war noch meine geringste Sorge – da hatte ich vollstes Vertrauen in Onlinechef und Videoreporter. Doch was, wenn über die sozialen Netzwerke oder vorab per Mail nicht genug Fragen eingehen würden? Schließlich konnte ich nicht wie im Radio Gesprächspausen einfach mit Musik überbrücken.

Die halbe Nacht brachte ich also damit zu, mir einen Katalog mit Not-Fragen auszudenken. Gebraucht habe ich keine einzige. Stattdessen hatte ich größte Mühe, die vielen Fragen, die mir von Kollegen reingereicht wurden, halbwegs sinnvoll zu sortieren und die geschilderten Einzelfälle auf das Wesentliche zu reduzieren. Als auf einem Zettel stand, dass ich bitte in spätestens drei Minuten zum Ende kommen sollte, war ich ehrlich verblüfft, wie schnell die Zeit vergangen war. Geradezu entsetzt war ich aber, als ich erfuhr, dass rund 11 000 Menschen den Livechat verfolgt hatten – auch meine Schwiegertochter in spe, die mir später erklärte, dass die Kameraeinstellung von schräg unten mich echt alt aussehen lassen hätte… Seitdem versuche ich, darauf zu achten – und rate das auch den anderen Kollegen, die sich an diesem Format versuchen. Ob auch sie inzwischen ausblenden können, wie viele Augen gerade auf sie gerichtet sind, weiß ich nicht. Bei meinem letzten Chat mit der Bildungsministerin waren es jedenfalls mehr als 30 000… Karin Koslik