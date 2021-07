Corona-Forschung Aktuell : Wie gut hilft die Impfung gegen Alpha- und Delta-Mutanten?

Prof. Dr. med. Gratiana Steinkamp berichtet über aktuelle Forschungen über den Coronavirus.

Schwerin | In Europa klettern die Corona-Zahlen aktuell wieder in die Höhe, und man erwartet die vierte Welle der Pandemie. Auch in Schwerin stieg die 7-Tage-Inzidenz in den letzten Tagen rasch an und liegt aktuell wieder im zweistelligen Bereich, während sie noch am 12. Juli nur 2,1 betragen hatte. Wie könnten die kommenden Wochen und Monate aussehen, und was m...

