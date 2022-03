Vor dem Parteitag in Rostock : Wie hält es die Linke MV jetzt mit Putin-Russland?

Der Ukraine-Krieg überschattet alles, auch den Parteitag der Linken am Wochenende in Rostock. Bis zum Ausbruch der Invasion war nur wenig Kritik von den Genossen an Putin zu hören.

Rostock | Wenn die Linken Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende in Rostock auf einem Landesparteitag ihre neuen Vorsitzenden wählen, sieht sich die Partei auch mit der Frage ihres Verhältnisses zu Russland und Putin konfrontiert. „Es gibt viel Nachdenklichkeit, wie man sich so täuschen konnte oder getäuscht wurde. Der imperiale Angriff muss beendet werden“, sagt...

