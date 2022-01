Wetter im Klimawandel : Winter in Rostock und Schwerin bald komplett schneefrei?

Kennen Kinder in MV den Rodelschnitten künftig nur noch von Fotos und aus Filmen? Ein Meteorologe erklärt, warum es immer weniger Schneetage in Norddeutschland gibt.

Schwerin | Die winterliche weiße Pracht könnte in Mecklenburg-Vorpommern in wenigen Jahrzehnten Schnee von gestern sein. Der Meteorologe Björn Goldhausen von der Internetplattform WetterOnline: „Im Norden Deutschlands ist die Tendenz zu immer weniger Tagen mit Schnee deutlich.“ Dies würden langjährige Wetterstatistiken belegen. So hatte Schwerin in den 50er Jahr...

