Mecklenburg-Vorpommern : Wird Franz-Robert Liskow neuer CDU-Landeschef?

Nach 15 Jahren als Juniorpartner der SPD findet sich die CDU im Land in der Oppositionsrolle wieder. Sie muss neue Wege einschlagen. Wir haben uns mit dem neuen Fraktionschef im Landtag, Franz-Robert Liskow, unterhalten.

Schwerin | Herr Liskow, Sie sind mit 34 Jahren noch vergleichsweise jung, gerade für CDU-Verhältnisse. Was qualifiziert Sie für den Job des Fraktionschefs im Landtag? (lacht) Das Alter ist am Ende des Tages gar nicht entscheidend. Ich bin in meinem Leben schon relativ früh in Verantwortung gekommen, war Chef der Jungen Union, Landtagsabgeordneter, Parlamentar...

