Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern : Polen ist MVs Handelspartner Nummer eins

Starker Import bringt MV Rekord. Hauptgüter sind Mineralölerzeugnisse, Papier und Metallwaren.

von Frank Pfaff

27. Februar 2019, 15:26 Uhr

Ein spürbares Plus bei den Importen hat Mecklenburg-Vorpommern 2018 einen Rekord im Außenhandel beschert. Wie der Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Reinhard Meyer (SPD), in Schwerin mitteilte, wurden im Vorjahr Waren und Güter im Wert von rund 13,8 Milliarden Euro ein- oder ausgeführt. „Das ist das höchste Außenhandelsvolumen in der Geschichte des Landes“, konstatierte Meyer.

Export gleich, Import legt zu

Während das Exportvolumen mit 7,2 Milliarden Euro exakt so hoch ausfiel wie in den beiden Jahren zuvor, legten die Importe um rund 5 Prozent zu. Laut Statistik wurden Waren im Wert von 6,6 Milliarden Euro aus dem Ausland in den Nordosten geliefert. Hauptimportgüter waren Mineralölerzeugnisse wie Heiz- und Schmieröl, Papier und Pappe sowie Eisen-, Blech- und Metallwaren. „Auch der Import sichert Arbeitsplätze in MV, beispielsweise in den Häfen und in der Logistikbranche“, betonte Meyer. Doch müsse sich die Wirtschaft insgesamt noch internationaler aufstellen.

Die Außenhandelsbilanz des Landes lag mit rund 600 Millionen Euro weiterhin im Plus. 2015, als mit acht Milliarden Euro das bislang höchste Exportvolumen verzeichnet wurde, hatte der Exportüberschuss Mecklenburg-Vorpommerns noch 2,6 Milliarden Euro betragen. Es gebe noch Steigerungsmöglichkeiten. Deshalb werde die Landesregierung ihre Außenwirtschaftsaktivitäten von Unternehmensdelegationsreisen über die Förderung der Teilnahme an Messen bis hin zur Beratung fortsetzen.

Polen weiterhin an der Spitze

Die Reihe der wichtigsten Außenhandelspartner wurde auch 2018 von Polen angeführt, das Waren und Güter im Wert von 530 Millionen Euro aus MV bekam und im Gegenzug Waren und Güter für 623 Millionen Euro lieferte. Danach folgten die Niederlande, Schweden, Dänemark und Finnland. Russland belegte – auch als Folge anhaltender Handelsbeschränkungen wegen der Ukraine-Krise – nur noch Platz sechs.