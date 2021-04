Umstrittener Lungenarzt : Wolfgang Wodarg wird Spitzenkandidat der Partei „Die Basis“ in Mecklenburg-Vorpommern

„Die Basis“ entstand aus der Protestbewegung gegen die Corona-Maßnahmen und nominiert nun einen bekennenden Kritiker.

Flensburg/Schwerin | Der umstrittene frühere Flensburger Amtsarzt Wolfgang Wodarg ist zum Spitzenkandidaten der Partei „Die Basis“ (Basisdemokratische Partei Deutschland) in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Auf der Facebookseite des Landesverbandes wurde das Wahlergebnis am Sonnabend verkündet. Der Schleswig-Holsteiner tritt nach eigener Aussage im Nachbarland an, w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.