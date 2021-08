Corona in Schulen und Kitas : Zahl der Corona-Infektionen an Schulen in MV steigt

In den Kitas des Landes ist laut Landesamt für Gesundheit und Soziales bisher eine Infektion eines Erwachsenen nachgewiesen worden.

Schwerin | Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern steigt. Am Montag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) 16 Fälle seit Schuljahresbeginn vor einer Woche. Betroffen sind demnach 15 Schüler und eine Lehrkraft oder Schulmitarbeiter. Am Freitag waren es noch sieben Fälle gewesen. Wie viele Schüler...

