Lagus-Mitteilung : Zahl der Corona-Infektionen in MV auf 45 gestiegen

von Frank Pfaff

14. März 2020, 18:46 Uhr

Zwölf weitere Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Damit stieg die Zahl der positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getesteten Patienten landesweit auf 45, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Samstag mitteilte. Damit war der Zuwachs in etwa so hoch wie am Vortag. Drei Patienten müssen den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden. Eine Zuordnung der Infizierten zu den Landkreisen wurde nicht vorgenommen. Noch bis Freitag waren aus den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim keine Infektionsfälle gemeldet worden.

