Zarrentin : Nach Freigabe zum Abschuss: Nandus deutlich dezimiert

Europas einzige wildlebende Nandu-Population um 20 Prozent gesunken.

von Iris Leithold

20. Dezember 2019, 14:09 Uhr

Europas einzige wildlebende Nandu-Population ist in diesem Jahr nach gezielten Abschüssen einzelner Tiere um 20 Prozent dezimiert worden.

Bei der jüngsten Zählung seien 456 Nandus im Verbreitungsgebiet am Ratzeburger See an der Grenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Schleswig-Holstein festgestellt worden, teilte das Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe am Freitag in Zarrentin mit.

Zehn Hähne geschossen

Dies seien 110 Tiere weniger als ein Jahr zuvor. „Damit nahm der Nandu-Bestand gegenüber der Herbstzählung im November 2018 um etwa 20 Prozent ab“, sagte Sprecherin Ulrike Müller. Zwei Landwirte hatten in diesem Jahr erstmals die Erlaubnis erhalten, jeweils zehn ältere Hähne abzuschießen.

Bei den Nandus ziehen die Hähne die Jungen auf. Im Frühjahr wurden nach Müllers Angaben 17 Tiere geschossen. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Population ergebe sich aus der Maßnahme nicht.