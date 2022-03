Sommerzeit beginnt : Zeitumstellung belastet jeden Dritten – diese Tricks helfen

Am 27. März beginnt die Sommerzeit. Bei vielen Deutschen ist die Umstellung unbeliebt und belastet sie gesundheitlich. Diese Tipps von Experten helfen bei der Umstellung.

Schwerin | Im Frühling stellen wir die Gartenmöbel vor das Haus, im Herbst holen wir sie wieder zurück. Mit dieser Eselsbrücke lässt sich gut merken, dass an diesem Sonntag um 2:00 Uhr die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden müssen. Denn am 27. März beginnt die Sommerzeit. Erst wenn sie am 30. Oktober endet, bekommen wir die gestohlene Stunde wieder zurück. ...

