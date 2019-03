Zinnowitz auf Usedom : Junge Frau (18) mit Stichverletzungen tot in Wohnung gefunden

Die Polizei macht auf der Insel Usedom eine grausige Entdeckung.

von svz.de

20. März 2019, 11:00 Uhr

Eine 18-Jährige ist am späten Dienstagabend tot in einer Wohnung in Zinnowitz auf der Insel Usedom gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde auf die junge Frau eingestochen. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie daran verstarb.

Nach Polizeiangaben stammt das Opfer aus Mecklenburg-Vorpommern. Angesichts ihrer außeren Verletzungen besteht der Versacht eines Tötungsdelikts Derzeit wird die Tote in der Rechtsmedizin Greifswald obduziert.

Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam sind mit einer großen Ermittlergruppe im Einsatz. Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt, insbesondere im persönlichen Umfeld der Geschädigten.