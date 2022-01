Umweltfreundliche Mobilität : Zulassungszahlen von Elektroautos in MV 2021 verdoppelt

Der Absatz von Benzin- und Dieselfahrzeugen bricht dagegen um ein Drittel ein. Ist das die Wende zur umweltfreundlichen Mobilität?

Schwerin | Noch nie wurden in Mecklenburg-Vorpommern so viele Personenkraftwagen mit alternativen Antrieben neu zugelassen wie im zurückliegenden Jahr. Wie das Kraftfahrtbundesamtes (KBA) in Flensburg am Freitag auf seinen Internetseiten veröffentlichte, waren von den landesweit insgesamt 29.800 Neufahrzeugen 3260 Elektroautos. Hinzu kommen 7244 Neuzulassungen f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.