Theater Vorpommern : Zum ersten Juniwochenende öffnet sich der Vorhang

Das Warten hat ein Ende. Zum ersten Juniwochenende öffnet das Theater Vorpommern den Vorhang für das Publikum.

Mecklenburg-Vorpommern | Ralf Dörnens Tanzabend „Debussy/Gershwin" eröffnet am Freitag, den 4. Juni um 19.30 Uhr im Großen Haus Greifswald den Spielbetrieb mit einer Uraufführung. Auch thematisch kann das Ballett an die Umstände der Zeit anknüpfen und setzt zu Musik von Claude Debussy und George Gershwin Isolation und Gemeinschaft in Kontrast. Das Programm am Wochenende ...

