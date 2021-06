Mecklenburg-Vorpommern : 16. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft

Im Mittelpunkt der 16. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock steht die Bewältigung von Krisen. Die Branche selbst boomt in Mecklenburg-Vorpommern, dennoch gibt es Probleme.

Rostock | Wenn am Donnerstag in Rostock die 16. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft beginnt, kann Mecklenburg-Vorpommern als Gastgeber erneut zahlreiche Erfolge vorweisen. 150 000 Personen und damit jeder fünfte Beschäftigte im Land arbeitet in Krankenhäusern und Rehakliniken, Pflegediensten und Sozialstationen, in Medizintechnik-und -produktefirm...

