Zwangsadoption in der DDR : Grabstelle in Sassnitz nach Zweifel an Schicksal von Juliane geöffnet 

Das Schicksal des Mädchens aus Sassnitz soll rund 41 Jahre nach deren offiziell erklärtem Tod endgültig geklärt werden.

15. Oktober 2018, 20:00 Uhr

Um zu klären, ob das Mädchen tatsächlich in der Badewanne ihrer Großeltern gestorben ist, seien in den vergangenen Tagen auf dem Sassnitzer Friedhof die frühere Grabstelle des Kindes geöffnet und DNA-Proben genommen worden, bestätigte der Bürgermeister der Stadt Sassnitz, Frank Kracht, am Montag entsprechende Medienberichte. Die Stadt und die Mutter Christa Steenvoorden hatten sich im Mai vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald auf die Graböffnung verständigt.

Steenvoorden will Gewissheit, ob ihre Tochter tatsächlich im Dezember 1977 in der Badewanne ihrer Großeltern starb oder möglicherweise zwangsadoptiert wurde. Ergebnisse werden in zwei bis vier Wochen erwartet, hieß es. Die Mutter hatte vor zwei Jahren einen anonymen Anruf erhalten, der ihre Zweifel an einem Ertrinkungstod der damals dreijährigen Juliane nährte. Sie solle endlich mit dem Suchen beginnen, forderte die Anruferin auf.

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hatte daraufhin mit Untersuchungen begonnen und auch historische Akten geprüft. Weil sich keine Anhaltspunkte ergaben, seien die Untersuchungen eingestellt worden. Sollten die DNA-Ergebnisse nun Zweifel an dem Tod nähren, werde der Fall wieder aufgenommen, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Sascha Ott.

In der Landesbehörde für die Stasiunterlagen ist der Begriff Zwangsadoption klar definiert: „Kindesentzug auf Grund politischen Verhaltens der Eltern ohne vorherige Gefährdung des Kindeswohls und Adoption der Kinder ohne Vorliegen der elterlichen Einwilligung“. Seriöse Belege für systematische und flächendeckende Adoptionen von Kindern in der DDR nach diesem Muster gibt es bislang nicht. Einer Studie zufolge sind sieben Einzelfälle von Zwangsadoptionen in der DDR belegt. Aus Sicht der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ist eine wissenschaftliche Erforschung weiter erforderlich.

Obwohl es kaum Belege für Kindsentziehung und Zwangsadoption gibt, werden immer wieder Fälle bekannt. Trauernde und zweifelnde Eltern seien in den vergangenen Monaten an die Öffentlichkeit getreten und hätten Fragen zum Schicksal ihrer Kinder in der DDR aufgeworfen, sagte die Landesbeauftragte Mecklenburg-Vorpommerns für die Stasi-Unterlagen, Anne Drescher, im Mai gegenüber epdim Zusammenhang mit einer Fachtagung zu dem Thema in Schwerin. „Wir sehen das Leid der betroffenen Eltern und Angehörigen und nehmen das sehr ernst.“ Jeder Einzelfall müsse geklärt werden.

Zwangsadoptionen seien in der DDR möglich gewesen, jedoch gebe es zu ihrem Umfang noch keine belastbaren Zahlen. In einer Vorstudie seien bislang sieben Fälle belegt worden. Hier müsse dringend in einer Hauptstudie zu Adoptionen weitergeforscht werden, so Drescher. Ihre Behörde habe bislang noch keinen Fall gefunden, wo eine Zwangsadoption nach Einsicht der Akten nachgewiesen werden konnte. Auch Unregelmäßigkeiten zu einem Kindstod habe ihre Behörde anhand der Unterlagen noch nicht nachgewiesen. Bislang sei noch in keinem Fall belegt worden, dass ein Kind für tot erklärt und zur Adoption freigegeben wurde.

Sie erklärte im Mai außerdem: Die notwendige Trauerarbeit sei zu DDR-Zeiten zum Teil dadurch erschwert worden, wenn das tote Kind weggetragen und der Mutter nicht auf den Bauch gelegt wurde und es keine Abschiednahme gab.