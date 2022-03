Zusammenstöße in Stralsund : Gleich zwei Unfälle in einer Straße mit mehreren Verletzten

Bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen in Greifswald sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden.

Greifswald | Bei zwei aufeinanderfolgenden Unfällen in Greifswald sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Zunächst kam es an einer roten Ampel in der Schönwalder Landstraße zu einem Unfall, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. Eine 46-jährige Autofahrerin fuhr im Bereich einer Ampelanlage auf ein haltendes Auto auf. Sie wurde durch den Aufpra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.