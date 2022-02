Start in Mecklenburg-Vorpommern : Zweite Booster-Impfung für Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen

In Pflegeeinrichtungen Mecklenburg-Vorpommerns wird damit begonnen, Bewohner und Mitarbeiter zum vierten Mal gegen Corona zu impfen.

Schwerin | Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen sollen nun auch in MV erneut geboostert werden. "Mit einer zweiten Booster-Impfung kann dem nachlassenden Schutz entgegengewirkt werden. Wir planen erneut, mobile Impfteams in den Pflegeeinrichtungen und Angeboten der Eingliederungshilfe einzusetzen. Dieses Vorgehen hat in der Vergangenheit gut funktion...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.