Bad Sülze bis Tribsees : Küsten-Autobahn A 20 am Mittwoch voll gesperrt

Autofahrer auf der Küstenautobahn müssen wegen Bauarbeiten und einer Umleitung wieder einmal mehr Zeit einplanen.

Schwerin | Auf der A 20 steht wegen Bauarbeiten am Mittwoch eine Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Bad Sülze und Tribsees an. Autofahrer sollten deshalb etwas mehr Zeit einplanen. Gearbeitet wird am Teilstück westlich der Trebeltalbrücke, heißt es von der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH des Bundes. Geplant sind Montageleistungen mithilfe von Aut...

