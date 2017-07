Ausflugtipps in MV und der Prignitz : Ab in die Ferien!

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Rostock

1.) Rostocker Zoo

In den Ferien hat der Tiergarten täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Im August findet dienstags ein Tierpfleger-Schnupperkurs statt. Hier bekommt man einen Einblick in die Pflege und Versorgung der Tiere. Treffpunkt ist der Eingang Barnstorfer Ring.

Anmeldung unter 0381 / 2082179 erforderlich

Mindestalter: 7 Jahre

Jugendschiff Likedeeler

Vom 20. bis 25. August findet ein Matrosenlager (Zeltcamp) auf dem Vorgelände der Likedeeler statt. Besonders viel Wert wird dabei auf die Pflege seemännischer Traditionen gelegt. Ausfahrten und Ausflüge in die nähere Umgebung runden diese Ferienfreizeit ab.

Anmeldung unter 0381 /12 18 21 48, per E-Mail an jugendarbeit@likedeeler-rostock.de oder persönlich an Bord von 9 bis 17 Uhr

Kulturhistorisches Museum Rostock

„Georg, der Drachentöter“: Am 8. August könnt ihr die überlebensgroße Figurengruppe, die den Ritter Georg hoch zu Pferde über dem besiegten Drachen zeigt, im Museum bestaunen. Wir schauen uns die Plastik an, hören die Legende und malen daraus eine Szene.

Alter: 7 bis 10 Jahre,

Anmeldung bis 1. August, Telefon: 0381 / 2035914, E-Mail: andrea.steltner@rostock.de

Berufetag in der Kinderstadt Rostock

Von 13 bis 16 Uhr könnt ihr am 23. August verschiedene Berufe ausprobieren und euer eigenes Geld verdienen – in der Kinderstadt heißt die Währung „Schwani“.

Alter: 6 bis 13 Jahre,

Gruppen bis 18. August anmelden, Telefon 0381 / 89030423, E-Mail gabi.ditz@rfz-rostock.de

Indianerfest am Strand von Warnemünde

Ihr werdet wie Indianer bemalt, lernt Spuren lesen und Bogenschießen, tanzt um den Marterpfahl, sucht den Schatz der Maya und backt Stockbrot am Lagerfeuer.

Sa., 29. Juli, ab 11 Uhr

2.) Rövershagen Karl’s Erdbeerhof

In den Sommerferien ist auf dem Hof wieder jede Menge los: Werdet zum Detektiv im Maislabyrinth, saust Europas größte aufblasbare Wasserrutsche herunter oder tobt euch im Kletterwald aus.

Mehr Infos unter www.karls.de

Bützow

3.) Sommerfeier im Jugendclub „Domizil“

Am 5. August veranstaltet der Jugendclub Domizil eine „Sommersause“. Von 12 bis 22 Uhr wird es verschiedene Angebote geben wie Volleyball, Streetball und Tischtennis sowie einen vegetarischen Kochkurs.

Kontakt: Gartenstraße 27a in Bützow, Tel. 038461 / 911360

Freizeit- und Familienpark Miniaturstadt

Vom 21. bis 25. August findet in der Miniaturstadt ein Kindercamp mit buntem Programm für die Teilnehmer statt.

Anmeldungen unter Tel. 038461 / 59576 oder miniaturstadt.buetzow@web.de (bis 14. August, bitte vormittags anrufen)

Freizeittreff Bützow

Kinder können am 24. August an einem Ausflug ins Archäologische Freilichtmuseum Groß Raden teilnehmen.

Nur mit Anmeldung unter Tel. 038461/ 2040 oder per E-Mail: freizeittreff_buetzow@t-online.de

Güstrow

4.) Sommerferienspaß im Wildpark-MV

montags: Tümpelsafari – mit Kescher und Lupe bewaffnet geht es auf Spurensuche,

dienstags: Insektenhotels bauen,

mittwochs: Spielzeuge für die tierischen Bewohner des Wildparks basteln.

Für Kinder von 7 bis 16 Jahren;

Tickets ausschließlich online unter www.wildpark-mv.de/sommer

Kinder-Jugend-Kunsthaus

In den ersten beiden und der letzten Ferienwoche können sich Kinder und Jugendliche kreativ austoben: „Spaß mit wilder Technik“, „Avatare. Gute Geister, böse Geister“ oder „Trickfilmwoche“ werden u.a. als Workshop angeboten.

Infos und Anmeldung unter info@kunsthaus-guestrow.de, Tel. 03843 / 82222 oder direkt vor Ort Baustr. 3-5 in Güstrow

Rund um Lübz

5.) Draisinentour in Mecklenburg

Den Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide von der Schiene aus entdecken

Infos: www.draisine-mecklenburg.de

Kletterpark Plau am See

Wer schon immer einmal seine Höhenfähigkeit testen wollte, ist hier genau richtig.

Infos: www.kletterpark-plau.de

Bärenwald Müritz

Bären aus schlechter Haltung haben hier ein artgerechtes Zuhause, in dem insgesamt 16 Hektar großen Freigehege leben derzeit 16 Bären.

Täglich von 9 bis 18 Uhr

Kosten: Erwachsene 11 Euro, Kinder 5 Euro

Comanchen-Ranch Neu Poserin

Reiten lernen und einige Tricks auf dem Pferderücken stehen auf dem Programm. Auch sind Reiterferien mit Englischunterricht möglich.

Infos und Anmeldung unter www.die-comanchen.de

Rund um Sternberg

6.) Kamelhof Sternberger Burg

Highlight ist die mehrmals täglich stattfindende Kamelhofsafari. Während der rund einstündigen Erlebnistour kann man u.a. Kamele streicheln, Strauße hautnah erleben und seltene Lamas füttern.

In den Sommerferien tägl. von 14 bis 17 Uhr,

Kosten: Erwachsene 10 Euro, Kinder 8 Euro

Infos unter www.kamelhof-sternbergerburg.de

Archäologisches Freilichtmuseum Groß Raden

Verschiedene Mitmachangebote unter dem Motto „Mittelalterlich slawisch aktiv sein“. Je nach Wetterlage können kleine und große Besucher Stockbrot backen, Töpfern, Seile drehen und Schnitzen. Täglich von 11 bis 16 Uhr, zusätzlich mittwochs ab 19.30 Uhr Abendführung mit Ausklang am Lagerfeuer

Größere Gruppen (ab 20 Personen) bitte anmelden unter 03847 / 2252 oder per E-Mail an museum.gross.raden@kulturerbe-mv.de.

Rund um Parchim

7.) Jugend- und Familienzentrum „Club am Südring“

Zu einem „Ferienstart besonderer Art!“ wird am 24. Juli ab 15 Uhr geladen. Mit Relax- Café und Quizduell

MGH Club am Südring 19 in Parchim

Schwimmlehrgänge im Freibad Matzlow-Garwitz

An verschiedenen Terminen, immer von 9 bis 12 Uhr

Anmeldung bei den Rettungsschwimmern vor Ort, unter 0152 / 27173386 oder 0172 / 325366

Haus der Jugend Parchim

In der Dragonerstraße 1 stehen euch auf einer Gesamtfläche 17 Räume zur Verfügung, in denen ihr euch bewegen und beschäftigen könnt.

Mo. bis Fr. 8 bis 22 Uhr, Sa. 15 bis 22 Uhr, So. 15 bis 21 Uhr

Internetraum: Mo. bis Fr. 8 bis 21 Uhr, Sa. und So. 15 bis 21 Uhr

Rund um Ludwigslust

8.) Sport- und Spielfest

Viel Spaß gibt es am 27. Juli von 9.30 bis 14 Uhr, inkl. Mittagessen im „Blue Sun“

Anmeldung und Rückfragen bei Heidi Brüning im „Blue Sun“ Grabow unter 038756 / 242 56

Zebef e.V.

Sommerferienspiele mit buntem Programm und Familienwoche (hier können auch Kinder unter 6 Jahren teilnehmen), täglich von 8 bis 14 Uhr, 24. Juli bis 1. September

Zebef Ludwigslust, Alexandrinenplatz 1,

Tel. 03874 /571800, zebef@zebef.de

Schlossmuseum Ludwigslust

Unter dem Titel „Galante Zeiten – das höfische Leben“ begeben sich die Teilnehmer bei der Kinderführung am 26. Juli ab 13.30 Uhr auf eine Zeitreise in den Barock und Rokoko. Bitte Fotoapparat mitbringen.

Weitere Schloss- bzw. Schlossparkführungen und Workshops für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien, Infos unter 03874 / 571915, -16

Rund um Hagenow

9.) ASB Freizeithaus Sausewind

Schwimmferiencamp: In der Zeit vom 14. bis 18 August können hier alle Spaß haben, die sich gern im Wasser aufhalten. Ein kleiner Schwimmkurs ist automatisch dabei und Schwimmabzeichen können erworben werden.

Für Kinder ab 8 Jahre, Anmeldung und Infos unter 03883 / 722621, weitere Camps finden im Freizeithaus statt

Fußball und Bewegung

Viel Bewegung und Spaß gibt es für junge Leute von 8 bis 14 Jahren im Fußball- oder Fit- und Fun-Camp, jeweils vom 28. August bis 1. September in Lübtheen-Jessenitz.

Jessenitzer Aus- und Weiterbildung e.V.,

Anmeldung und Infos unter 038855 / 7840 oder info@jawev.de

Rund um Wittenburg

10.) Sommerferiencamp im Alpincenter in Wittenburg

Nicht nur Ski- und Snowboardfahren, sondern auch Beachvolleyball, Bowling und jede Menge Spaß stehen auf dem Programm.

Anmeldung über die Homepage www.alpincenter.com

Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe

Ausgerüstet mit Fernglas, Becherlupe und Kescher geht es mit den Rangern raus in die Natur (9. August in Zarrentin). Oder ihr könnt mit einer Rangerin alte Spiele entdecken, die ganz ohne Spielzeug auskommen (25. August in Boizenburg).

Für Kinder von 7 bis 12 Jahren; Infos und Anmeldung unter 038851 / 3020

Boizenburg

11.) Jugendfreizeithaus

Ein kunterbuntes Programm wartet auf die Ferienkinder. Mit dabei sind eine Fahrt in den Magic-Park Verden (25. Juli), Armbrustschießen im Schützenverein (1. August, ab 14 Uhr) oder Zumba-Tanzen (22. August, ab 16 Uhr.

Mehr Infos unter 038847 / 54220

Heimatmuseum Boizenburg

„Nicht nur ein alter Hut“: Historische Kopfbedeckungen wie Dreispitz, Schute oder Schapka werden vorgestellt und auch ein Porträtfoto geschossen. Die Veranstaltung findet am 9. August ab 10 Uhr für Kinder von 7 bis 12 Jahren statt.

Anmeldung unter Telefon 038847 / 62665

Rund um Gadebusch

12.) Piraten Open-Air

Wer die Abenteuer des Kapitäns Flint erleben möchte, der ist beim Piraten-Open-Air-Theater-Grevesmühlen an der richtigen Adresse. Immer von Dienstag bis Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr.

Infos unter Telefon 03881 / 756600

Jugendclub Gadebusch

Kanufahren, Geocaching oder Tanzen – im Jugendclub Gadebusch erwartet die Ferienkinder ein spannendes Programm.

Anmeldung unter Telefon 03886 / 2216

Rund um Schwerin

13.) Zoo Schwerin

In den Sommerferien wochentags geöffnet von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende von 9 bis 19 Uhr.

Kosten: Erwachsene 12,50 Euro, Kinder 4 Euro

Ferienauftakt des Schweriner Jugendrings

Am 1. Ferientag (24. Juli) lädt der Jugendring zu einem bunten Treiben in den Höfen ein, von 14 bis 17 Uhr.

Bauspielplatz

Hämmern und Sägen – kreatives Austoben mit anderen Kindern, am 25. Juli ab 13 Uhr

Fantasiereicher Scherenschnitt

Margrit Wischnewski zeigt Tipps und Kniffe mit Schere und Papier am 26. Juli im Freilichtmuseum Schwerin-Mueß.

Eintritt: Museumseintritt

Fußballgolf in Warnitz

Sportlich wird es für Ferienkinder am 27. Juli beim Fußballgolf. Treffpunkt: Bus-Stop.

Eintritt: 5 Euro plus 2 Fahrscheine, 9.30 Uhr

Schlossmuseum Schwerin

„Wer hätte das gedacht?“ – Bilder mal genau betrachtet – am 8. August um 14 Uhr im Schlossmuseum Schwerin.

Westclub One

Themenwoche rund um das Fahrrad am 9. August im Westclub One, 14 bis 19 Uhr

Englisch-Sprachcamp in Wiligrad

Vom 6. bis 11. August erlebt ihr eine spannende Woche ganz auf Englisch. Muttersprachler geben Einblicke in Sprache und Kultur ihres Landes. Landestypische Sportarten und andere Aktivitäten lassen die Zeit wie im Fluge vergehen.

Für Kinder von 9 bis 14 Jahren.

Weitere Infos unter www.leo-lingo.de

Rund um Perleberg

14.) Jugend-Foto-Kurs

Auf dem Programm stehen Bearbeitung von Fotos, Landschaftsbilder und Portraits.

Am 27. Juli und 3. August, jeweils ab 15 Uhr,

Lotte Lehmann Akademie Perleberg

Sommerferienabenteuer am Rudower See, Lenzen

Angeln, Grillen, Baden, Sportfeste und Übernachtung in großen Zelten.

Es gibt drei Termine: 24. bis 29. Juli, 31. bis 5. August, 7. bis 12. August.

Pritzwalker Straßenfest

Am 29. Juli ab 14 Uhr gibt es in Pritzwalk viel Spaß für Klein und Groß: Hüpfburgen, Torwandschießen, verschiedene Gerichte und Live-Musik ab 20 Uhr.

Bioerlebnistag

Einen tollen Tag erlebt ihr am 1. August auf der Bio Ranch Zempow von 10 bis 17 Uhr: Umgang mit Ponys, Eseln, Spiele um den Ökohof und Rundfahrten.

Für Kinder zwischen 4 und 13 Jahren, Voranmeldung erforderlich,

Infos unter www.bio-ranch-zempow.de

Freizeittreff „Effi“ Perleberg

Abwechslungsreiches Ferienprogramm, z.B. eine Tagesfahrt zum Rudower See, Lenzen

Infos unter Tel. 03876 / 612437 oder per E-Mail: effi@stadt-perleberg.de

27. Wittenberger Stadt- und Hafenfest

Unterhaltung und Musik, verschiedene Stände von Künstlern und Ausstellern können kleine und große Besucher vom 18. bis 20. August erleben.

Fr. ab 19 Uhr, Sa. ab 10 Uhr

SOS Kinderdorf Wittenberge

Spannend wird es bei der „Krimi- und Rätselwoche“ vom 8. bis 11. August, tierisch was los ist bei der Tagesfahrt zum Zoo Berlin am 8. August und kreativ wird es beim Theater-Workshop in Havelberg (14. bis 17. August für Kinder, 21. bis 25. August für Jugendliche). Weitere Höhepunkte im Programm. Erstmals können sich auch Kinder anmelden, die nicht den Jahnschul-Hort besuchen.

Anmeldung unter 03877 / 92620 (SOS-Familien-und Beratungszentrum) oder unter 03877 / 403131 (Hort der Jahnschule)

Kinder- & Jugendzentrum „Würfel“ in Wittenberge

Viel Action und Spaß gibt es in den Sommerferien beim Besuch im Blaulichtmuseum Beuster, Ausflug ins Freibad Havelberg oder Märchenwald Salzwedel. Am 31. August findet ein Familiensportfest statt.

Anmeldungen unter Tel. 03877 / 6315. Diese ist von Mo. bis Fr. von 14 Uhr bis 18 Uhr erreichbar.

Wer noch mehr nach Ausflugstipps in MV oder der Prignitz sucht, findet sie im KiZ-Ferienmagazin vom 17. Juli.

erstellt am 17.Jul.2017 | 05:00 Uhr