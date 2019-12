Sicherheit : Abbau von Munitionsaltlasten in der Ostsee dauert mehr als 100 Jahre

Seit der Kaiserzeit habe in die Ostsee „jeder was hineingeschmissen“, so Peter Stein, Berichterstatter für Munitionsaltlasten.

27. Dezember 2019, 08:30 Uhr

Die Beseitigung von Munitionsaltlasten auf dem Boden der Ostsee ist nach Einschätzung des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Stein eine Aufgabe für mehr als 100 Jahre. Zwar gebe es Gebiete wie die Kieler Bucht oder das Bornholmer Becken, in denen das Problem besonders brisant ist. Aber es sei davon auszugehen, dass alle Ostseeanrainer betroffen sind, sagte Stein der Deutschen Presse-Agentur.

„Seit der Kaiserzeit hat jeder was hineingeschmissen“, zeigte er sich sicher. Schon jetzt gebe es Munition, die durchgerostet ist. Stein ist seit einigen Wochen Berichterstatter für Munitionsaltlasten bei der Ostseeparlamentarier-Konferenz.

