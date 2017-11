Nach Monaten : AfD-Politiker Arppe erstmals wieder im Landtag

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Nov.2017 | 18:00 Uhr

Er nahm zu Beginn der Parlamentssitzung am Mittwoch den ihm zugewiesenen Platz am rechten Rand der AfD-Fraktion ein, die er auf Druck des damaligen Vorstandes Anfang September verlassen hatte. Der Forderung, sein Mandat niederzulegen, war Arppe eben so wenig nachgekommen, wie der nach einem Parteiaustritt.

Der Landtag hatte im September in einem gemeinsamen Beschluss die „menschenverachtenden Äußerungen und die gewaltverherrlichenden Einlassungen des Abgeordneten Holger Arppe in einem Internetforum auf das Schärfste“ verurteilt. Medien hatten aus Chatprotokollen Aussagen Arppes zum Umgang mit politischen Gegnern veröffentlicht. So sollte „das rot-grüne Geschmeiß auf das Schafott geschickt“ und Gegner „an die Wand“ gestellt werden. Arppe, der dem streng nationalen Flügel der AfD zugerechnet wird, hatte die Urheberschaft eingeräumt, die ihm ebenfalls zugeschriebenen kinderpornografischen Fantasien aber abgestritten.

Landes- und auch Bundesvorstand der AfD distanzierten sich von Arppe.

Der Rostocker Politiker nahm aber dennoch am zurückliegenden Wochenende am Landesparteitag in Gägelow bei Wismar teil und wurde dort sogar für den Landesvorsitz nominiert. Er verzichtete aber auf eine Kandidatur.

