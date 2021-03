Heute im Landtag : AfD will Lebensfreude

Am letzten Tag dieser Marathon-Sitzungswoche stehen vor allem Anträge der Oppositionsfraktionen auf der Tagesordnung. So fordert die Linke, die Jugend- und Schulsozialarbeit zu sichern und weiter auszubauen. Die AfD-Fraktion hingegen will „Lebensfreude zurückgeben“. Dem Antrag zufolge sollen alle coronabedingten Einschränkungen für Kinder aufgehoben we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.