Reiche Bauern : Agrarbeihilfe-Könige sitzen im Osten

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Reiche Ost-Bauern: Zwei von drei Beihilfe-Millionären in Agrar- und Obstbaubetrieben sitzen in den neuen Bundesländern. Im vergangenen Jahr haben bundesweit 110 Landwirtschaftsbetriebe und Verarbeiter jeweils mehr als eine Million Euro öffentliche Beihilfen aus den Europäischen Agrarfonds kassiert – mehr als 70 Agrarhöfe allein in den neuen Bundesländern. Das geht aus der jetzt vorgelegten neuen Subventionsliste der Bundesanstalt für Landwirtschaft hervor. Insgesamt erhielten in Deutschland 331 000 Begünstigte Mittel aus den EU-Agrarfonds – insgesamt 6,4 Milliarden Euro. Erstmals informiert die Beihilfe-Liste noch detaillierter, wofür die Bauern die Hilfen erhalten – unter anderem als Ausgleich für preisgünstige Lebensmittel, für Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, umweltschonende Bewirtschaftungsmethoden oder Liquiditätsbeihilfe für Milch- und Fleischproduzenten.

Beihilfe-Segen für MV: Jeder zehnte Agrar-Beihilfe-Millionär Deutschlands wirtschaftet zwischen Boizenburg und Usedom. Der größte Einzelempfänger: die Ostseemolkerei Wismar mit 2,9 Millionen Euro. Die westmecklenburgische Erzeugerorganisation Obst und Gemüse hat im vergangenen Jahr 2,6 Millionen Euro überwiesen bekommen. Ihre Mitgliedsbetriebe kassieren darüber hinaus noch weitere Millionen. Allein der Gemüsebauer Behr aus Gresse nahe Wittenburg erhält noch einmal knapp eine Million Euro obendrauf. Damit gehören Ostseemolkerei und Erzeugerorganisation zu den bundesweit nur 20 Beihilfeempfängern, die mit mehr als 2,5 Millionen Euro aus dem Agrarfonds unterstützt wurden.

Insgesamt waren in MV zum Jahresende 2016 an 4728 Agrarbetriebe rund 354,2 Millionen Euro an Direktzahlungen ausgereicht worden.

Bundesweit zählt das Deutsche Milchkontor (DMK) mit Unternehmensstandorten in MV zu den Beihilfe-Königen in Deutschland: 21,6 Millionen Euro kassierte die größte deutsche Molkerei, die derzeit vor allem wegen unzureichender Milchpreise bei den Bauern in der Kritik steht.

Auffällig: Ein großer Teil der Agrarsubventionen fließt in MV in nur wenige Betriebe. So werden etwa 110 Agrarbetriebe im Nordosten mit jeweils mehr als einer halben Million Euro aus EU-Agrarfonds unterstützt – mit insgesamt 72 Millionen Euro. Damit erhalten weniger als drei Prozent der Beihilfeempfänger in MV mehr als 20 Prozent der Beihilfen. Zum Vergleich: Im Schnitt erhielt jeder der 4728 Empfänger Agrarbeihilfen 74 915 Euro – knapp 1000 Euro weniger als ein Jahr zuvor.



von Torsten Roth

erstellt am 01.Jun.2017 | 05:00 Uhr