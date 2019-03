Politischer Aschermittwoch : AKK ohne diverse Scherze

Beim politischen Aschermittwoch der CDU in Demmin ging es mit Annegret Kramp-Karrenbauer hoch her, aber nicht divers

Nein, über Männer, die noch nicht wissen, ob sie auf Toilette noch stehen dürfen oder schon sitzen müssen - dieses nicht ganz gelungene Bonmot wiederholt Annegret Kram-Karrenbauer gestern beim politischen Aschermittwoch der CDU im Demmin nicht. Dabei fordert sie der örtliche Europaabgeordnete und Obernarr seit 24 Jahren, Werner Kuhn, aus der Bütt genau dazu auf: „AKK, drum sei ein Schatz/ Komm hoch zu mir - hier ist dein Platz/ Der ganze Saal ist jetzt perplex,/ erklär uns doch den Unisex.“ Tata, tata... Zeit für deutliche Worte, so das Motto des Abends.

Und die ganze CDU im Saal singt: „Wie kommen alle in den Himmel“. Dabei soll es doch bei der Veranstaltung, zu der mehr als 1000 Gäste kamen, eigentlich um Wahlkampf gehen und nicht um den Himmel. Deshalb auch kündigt Kuhn CDU-Landesschef Vincent Kokert prompt als künftigen Ministerpräsidenten-Kandidaten an. Und gibt auch gleich das Wahlkampfziel für den Mai vor: „Wir werden kämpfen ohne Ruh/ 30 + x auch für die EU.“ Tata, tata - dazu passt dann Carmen mit „Auf in den Kampf“ dann schon eher...

Kokert bezeichnet umgehend die CDU als „letzte verbliebene Volkspartei in Deutschland“, die CDU im Land als „Motor der Landesregierung“, Kramp-Karrenbauer als „begnadete Büttenrednerin“ und den Koalitionspartner SPD im Bund als „divers“.

Und schon war der CDU-Landeschef bei dem Hauptgast des Abends, oder der Hauptgästin? Tata, tata... Und nochmal „Auf in den Kampf...“

Zwar wiederholt AKK ihren Witz über Diverse nicht, nimmt aber jene aufs Korn, die sich über empört hatten. Sie hätten sich eine wunderbare Zeit verdorben und machten eine wunderbare Tradition kaputt. AKK: „Ich erinnere mich an die Bilder von 1989. Damals waren wir das glücklichste Volk der ganzen Welt, heute sind wir das verkrampfteste Volk.“ In der CDU solle jeder nach seiner Fason glücklich werden. „Haben wir denn keine anderen Probleme mehr in diesem Land?“ fragt die CDU-Bundesvorsitzende rhetorisch.

Und ganz ohne jedes Tata und diverse Scherze wird sie schnell politisch. Sie plädiert für eine EU, die sich um die Außengrenzen kümmert und nicht um jede kleine Verordnung. Sie plädiert für den Schutz der EU und eine gut ausgerüstete Bundeswehr. „Für uns als Partei mit dem C im Namen muss doch schnell deutlich werden, wir stehen nicht für uns allein.“ Die CDU stehe für die Familien, für die Kinder und auch für den Klimaschutz.

„Ja wir wollen guten Umweltschutz und wir wollen eine gute Wirtschaftspolitik“, sagte AKK mit dem Blick auf die Automobilindustrie in ihrem Bundesland, im Saarland. Wenn es hart auf hart komme, fahre man in Deutschland eines Tages nur noch Elektroautos, die auch noch mit Atomstrom von der anderen Seite der Grenze gespeist würden, unkt sie. „Das wollen wir nicht.“ Von der Automobilindustrie fordert Kramp-Karrenbauer endlich zu den Dieselfahrern in Deutschland zu stehen.

AKK fordert, neue und moderne Arbeitsplätze aufs Land zu bringen. „Es kann doch nicht sein, dass jeden Morgen die große Kinderkarawane einsetzt, weil die Arbeitsplätze, die Schulen und Kindergärten in der Stadt sind. Die CDU-Bundesvorsitzende lobt den Digitalpakt Schule. „Aber wir müssen noch mehr machen. Überall in Deutschland, ob Norden oder Süden, auf dem Lande in der Stadt, muss der Rechtsanspruch auf moderne Schule umgesetzt werden.“

Ein Seitenhieb auf Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU). Dafür müsse die Wirtschaft gut laufen, dafür müsse das Geld da sein.

Zur Grundrente: „Wir wollen auch, dass jene, die gearbeitet haben, am Ende ihres Lebens auch mehr Rente haben. Aber wir wollen, dass es zielgerichtet ist. Dass diejenigen diese Rente bekommen, die sie brauchen.“ Seitenhieb auf Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD): „Manchmal habe ich bei der SPD den Eindruck, dass sie nur noch von Bedürftigen umgeben ist. Denn mal ehrlich, diejenigen die malochen, wählen schon lange keine SPD mehr.“

Weg von Hartz IV: „Das ist die teuerste Selbsttherapie der SPD.“

Rüstungsexporte: „Das ist kein theoretisches Thema. Das betrifft die Arbeiter z.B. auch auf der Peenewerft. Man kann als Land sagen, bei der Rüstungsindustrie machen wir nicht mit. Aber wenn man sich einmal entschieden hat, Rüstungsbetriebe zuzulassen und wenn man Richtlinien dafür hat, dann kann man sich nicht plötzlich hinstellen und sagen: Ich mache das politisch nicht mehr mit.“

Zum politischen Gegner: „Wer noch nicht mal mit Sarah Wagenknecht fertig wird, wie will denn der die Welt retten?“

Zu Deutschland und zur AfD: „Es ist an Zeit für dieses Land zu kämpfen, nicht mit Hass, sondern mit Hoffnung. Dieses Land ist Hoffnung für all diejenigen auf der Welt, die sich wünschen, einmal frei zu wählen, frei zu leben, in Frieden zu leben, auch wenn man unterschiedlicher Nationalität ist. Es ist Zeit zu kämpfen für unser Vaterland, für Europa.“

Noch ein symbolisches „Der Steiger kommt“ Vorbei der politische Aschermittwoch der CDU.