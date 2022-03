Integration : Alabali-Radovan: Gleichstellung ist Basis für Demokratie

Die Integrationsbeauftrage der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), hat zum Internationalen Frauentag am 8. März das Ziel bekräftigt, mehr für die Gleichstellung der Geschlechter zu tun. Wie sie am Freitag in Berlin mitteilte, gelte den aus der Ukraine geflüchteten Frauen und Kindern derzeit besondere Solidarität.

Darüber hinaus will Alabali-Radovan die Rechte von Frauen insgesamt stärken. So sollten die Finanzierung von Frauenhäusern verbessert, Gewalt gegen Frauen und Kinder effektiver verhindert und der Paragraph 291a aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Der umstrittene Paragraph verbietet es Ärztinnen und Ärzten, über Schwangerschaftsabbrüche zu inform...

