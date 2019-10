Klimawandel : Alles nur heiße Luft?

Drei Städte in MV haben den Klimanotstand ausgerufen: Was sich seitdem verändert hat

von Sebastian Schramm

09. Oktober 2019, 20:00 Uhr

Willem Smakman sorgt sich um das Klima. Besser gesagt um die Zukunft, die der Klimawandel mit sich bringen wird. Die Zukunft, in der der 17-Jährige aus Ludwigslust und seine Generation leben werden. Um ein Zeichen zu setzen, legte der Schüler am 15. Mai dieses Jahres der Ludwigsluster Stadtvertretung einen Beschluss vor, um den Klimanotstand ausrufen zu können. Als erste Stadt in Mecklenburg-Vorpommern. Der Beschluss wurde angenommen: Ludwigslust hat sich damit verpflichtet, die Klimakrise und ihre Folgen einzudämmen.

Bereits im Februar waren Willem Smakman und weitere Mitglieder des Ludwigsluster Jugendrates, dessen Vorsitzender der Schüler ist, zum ersten Mal bei einer „Fridays for Future“-Demonstration in Schwerin. Das Interesse der Jugendlichen wurde geweckt. Sie organisierten Vorträge an Schulen mit Martin Ebert, der sich für den Klimaschutz engagiert. „Ich habe mir immer mehr Gedanken über den Klimawandel und die Folgen gemacht. Als dann Konstanz als erste deutsche Stadt im April den Klimanotstand ausrief, wollten wir das für Ludwigslust auch“, erklärt Willem Smakman. Er nahm sich die Beschlussvorlage des Konstanzer Gemeinderates vor und schrieb diese gemeinsam mit Martin Ebert um.

Über die Fraktion durfte SPD-Mitglied Willem Smakman die Beschlussvorlage in der Stadtvertretung vortragen. Darin ist unter anderem festgehalten, dass die Stadtvertretung die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität anerkennt. Außerdem sollen sich die Stadtvertreter dafür einsetzen, dass auch andere Kommunen, Bundesländer und die Bundesrepublik Deutschland den Klimanotstand ausrufen und dem Ludwigsluster Vorbild damit folgen. Dem Antrag stimmten 20 der 25 Stadtvertreter zu. „Die Politik muss endlich handeln. Und das kann schon im Kleinen anfangen, so wie bei uns in Ludwigslust. Hoffentlich bringen wir damit auch andere Gemeinden zum Umdenken.“

Noch zwei weitere Städte im Land haben seitdem dem Klimanotstand ausgerufen: Rostock und Greifswald. „Der Antrag war schon symbolischer Natur“, sagt Eva-Maria Kröger. Für die Linke sitzt sie in der Rostocker Bürgerschaft, sie wa r mit daran beteiligt, dass es zum Ausruf des Klimanotstandes gekommen ist. Es gehe erst einmal darum, den Menschen, die auf die Straße gingen, zu zeigen, dass sich die Politik kümmere, sagt sie. „Jetzt müssen sich in Rostock Bürgerschaft und Verwaltung zusammensetzen und überlegen, was positive Effekte haben könnte.“ So schlägt sie vor, den Nahverkehr zu vergünstigen, sodass Bus und Bahn fahren in der Stadt attraktiver würden. Mehr Grünflächen seien denkbar.

Überhaupt: Die Bürger sollten einbezogen werden. Denn all das koste Geld, so ehrlich müsse man sein. Aber: „Rostock kann hier eine Vorbildfunktion einnehmen.“ Bislang sind es eben nur Ideen. Der Beschluss zum Klimanotstand in Greifswald kommt mit seinen fünf Seiten zwar recht lang daher, doch viel steht nicht drin: „wird gebeten zu prüfen“, „ein Konzept vorlegen“, „zur Diskussion vorzustellen“. Klimanotstand nur heiße Luft?

Seit der Erklärung des Klimanotstandes in Ludwigslust sind fünf Monate vergangen. „Meiner Meinung nach ist seitdem nicht mehr viel passiert“, erklärt Willem Smakman. Das Problem bestehe darin, dass der Klimanotstand kein Gesetz, sondern viel mehr eine Selbstverpflichtung der Städte mit Symbolcharakter ist. Daher wolle man nun von Seiten des Jugendrates Forderungen an die Stadtvertretung und den Bürgermeister herantragen. Das Thema soll wieder mehr in den Mittelpunkt rücken. So fordern die Jugendlichen vor allem eine zentrale Position in der Stadtverwaltung, die die Entscheidungen der Stadtvertretung mit Blick auf den Klimaschutz überprüft und auch als Ansprechpartner funktioniert. „Außerdem muss ein Konzept erarbeitet werden, damit die Stadt nachhaltiger agiert.“ Zum Beispiel weniger Plastikmüll im Einzelhandel, Mehrwegbecher auf Großveranstaltungen, attraktivere Fahrradwege und mehr Baumpflanzungen.

Bisher gibt es in Ludwigslust viele Ideen aber noch keine Beschlüsse. Die Debatten seien laut Bürgermeister Reinhard Mach in Gange. „Ich rate allerdings auch von Schnellschüssen ab. Wir können jetzt nicht alle Entscheidungen der vergangenen zehn Jahre in Frage stellen.“