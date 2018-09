Mecklenburg-Vorpommern : Asylheime im Land stehen halbleer

In den Flüchtlingsunterkünften ist nur jeder zweite Platz belegt.

von Iris Leithold/dpa

06. September 2018, 11:55 Uhr

In den Asylbewerberheimen der Städte und Gemeinden Mecklenburg-Vorpommerns ist nur gut jeder zweite Platz belegt. Zur Jahresmitte waren von den 6508 Betten in den Gemeinschaftsunterkünften 2882 frei, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht. Dies entspricht einer Quote von rund 44 Prozent.

In manchen Heimen waren im Juni mehr Plätze frei als belegt: In Jördenstorf (Landkreis Rostock) zum Beispiel standen 70 belegten 220 freie Plätze gegenüber, in der Möllner Straße in Rostock war das Verhältnis 94 zu 143, in der Greifswalder Brandteichstraße 202 zu 267, in Barth 139 zu 191, in der Demmlerstraße in Güstrow 10 zu 57.

Eine Unterkunft in Güstrow sei mangels Bedarfs in diesem Jahr geschlossen worden, so die Regierung. Zwei kommunale Heime in Bad Doberan und eine Wohnaußenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Basepohl (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stehen den Angaben zufolge leer, wurden aber bisher nicht geschlossen. Allein für die Vorhaltung der Wohnaußenstelle in Basepohl entstanden im ersten Halbjahr 2018 Kosten in Höhe von 734 707 Euro, wie es hieß.

Die AfD forderte angesichts des Leerstands, die Kapazitäten zu reduzieren. Die Kosten der kommunalen Einrichtungen betrugen nach Ministeriumsangaben im vergangenen Jahr gut 30 Millionen Euro. Der asylpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Horst Förster, sprach von Verschwendung. Oder aber die Landesregierung gehe davon aus, dass sich die illegale Migration jederzeit wieder drastisch erhöhen könne. «Eine asylpolitische Wende sieht anders aus», sagte Förster.