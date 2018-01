Grüne Woche : Auf dem Holzweg zum Glück

Krisen haben Tischler Torsten Goertz zur seiner Berufung zurückgeführt. Mit seiner Frau Kristina gibt er Eichenholz ein neues Gesicht.

von Katja Müller

24. Januar 2018, 21:00 Uhr

Mehr als 1000 Tier- und Pflanzenarten dient die Eiche als Lebensraum und Nahrungsquelle. Die Schiffe, mit denen Kolumbus und all die anderen großen Seefahrer in neue Welten aufbrachen – sie alle waren aus robustem Eichenholz gezimmert. Auch für Torsten Goertz hat die Eiche eine große Bedeutung. Gut 90 Prozent seiner Werke sind aus diesem robusten Werkstoff. Der Tischler fertigt Möbel und Gebrauchsgegenstände aus Eichenholz. Nach der Schule absolvierte er eine Tischlerlehre, arbeitete auch einige Jahre in dem Beruf. Dann kam die Wende, kurz darauf die Arbeitslosigkeit.

Der Wismarer holte das Fachabitur nach, studierte Betriebswirtschaft und bekam einen Job im Krankenhaus. Erst im Controlling. Später war er zuständig für die Budget-Verhandlung mit den Krankenkassen. Berührungspunkte mit seinem Lehrberuf? Keine.

Zur Weltwirtschaftskrise kriselte es auch bei Torsten Goertz. Er wurde wieder arbeitslos. „Mach doch das, was du sowieso am liebsten machst“, sagte seine Frau zu ihm. Torsten Goertz überlegte nicht lange. Er legte los. Zunächst war es sein Plan, Möbel zu entwerfen und bauen zu lassen. Der Plan blieb ein Plan. Der Tischler schaffte Maschinen an und legte selbst los. Die Möbelmanufaktur Goertz wurde aus der Taufe gehoben. Wenige Wochen später war das erste Möbelstück fertig. „Ein Regal aus Eichenholz für 123 Euro“, sagt er wie aus der Pistole geschossen.

Mittlerweile sind hunderte Möbel und Designtes für den alltäglichen Gebrauch dazugekommen. Statt wie anfangs von zu Hause aus, verkauft Torsten Goertz seine Produkte seit mittlerweile zwei Jahren im eigenen Geschäft direkt am Wismarer Schiffbauerdamm. Nicht nur das: „Das Haus hat meine Frau entworfen, sie ist Architektin", sagt er. Gemeinsam präsentieren Torsten und Kristina Goertz ihre Produkte in diesen Tagen auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Mit Unterstützung des Landkreises Nordwestmecklenburg.

„Die Organisatoren des Nordwestkreises haben gefragt und wir sofort zugesagt.“ Torsten Goertz ist sichtlich zufrieden mit der Entscheidung. „Auch wenn eine Messe viel Arbeit allein schon im Vorfeld bedeutet, hat es sich bereits jetzt gelohnt“, sagt er nach den ersten drei Tagen. Neue Kontakte. Neue Ideen. Viele Bestellungen. Und verkauft habe er schon gut. „Die Uhren laufen prima, wie auch die Schneidebretter in Fischform“, sagt Torsten Goertz und wirft einen prüfenden Blick auf seine Auslage.

Die Ideen zu seinen Möbelstücken kommen oft spontan: „Ich habe immer ein kleines Heft dabei und schreibe mir meine Gedanken zu Möbeln und Co. auf.“ Auch seine Frau liefere oft gute Gedanken für neue Projekte. „Mein Lieblingsstück, ein Zeitungsständer, stammt aus ihrer Feder.“ Gefertigt ist er aus Eichenholz. Nur zehn Prozent der Möbelstücke werden aus Buchenholz gemacht. Nicht nur schön und funktional, sondern auch nachhaltig wollen Goertzes produzieren. Verarbeitet werden in der Manufaktur ausschließlich europäische Hölzer. Teak- und Tropenholz sind tabu. „Mittlerweile ist das ja auch aus der Mode“, sagt Goertz.

Was in der Wismarer Möbelmanufaktur produziert wird, gibt es im eigenen Laden und im Internet. „Der Onlinemarkt wächst. Aber wer eine Seite hat, muss diese ordentlich betreiben. Und das ist Arbeit“, weiß der Unternehmer. Ein Auftragsradius von 50 Kilometer um den eigen Standort reiche für den Direktverkauf nicht aus. Ein nicht gerade kleiner Teil seiner Kundschaft seien Touristen. „Wismar mausert sich. Wir verkaufen mittlerweile sogar bis nach Mallorca“ , erzählt der 45-Jährige. So hat sich die Ein-Mann-Fabrik zu einem elf Mitarbeiter starken Unternehmen gemausert.

Auch die Messe in Berlin trage zu einem größeren Bekanntheitsgrad und mehr Absatz bei. Wichtig ist den beiden aber auch, Gleichgesinnte zu finden: „Wir haben einige regionale Produkte in unserem Laden und weitere potenzielle Partner hier gefunden. Wer zu uns kommt, soll etwas Regionales bekommen“, lautet ihr Ziel. Neuerdings gebe es das nach Feng-Shui-Maßen. Und vielleicht erfüllt sich in ein paar Jahren auch Torsten Goertz großer Traum: „Eine kleine Pension aus Holz mit meinen Holzmöbeln. Das wärs.“ Natürlich aus Eiche. Aber nicht unbedingt für 1000 Bewohner.