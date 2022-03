Papendorf : Auto durchbricht Hecke, Zäune und Mauer: Fahrer verletzt

Ein 22-Jähriger ist in Papendorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden, als er mit seinem Auto gegen eine Mauer geprallt ist. Nach Angaben der Polizei kam der Mann am Samstagabend mit hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße ab. Der Wagen durchbrach mehrere Hecken und Zäune, touchierte eine Terrassenüberdachung und krachte am Ende schließlich in eine massive Mauer. Der 22-jährige Fahrer kam nach Polizeiangaben schwer verletzt in ein Krankenhaus. Er soll anderen Autofahrern bereits vor dem Unfall mit seiner rasanten Fahrweise aufgefallen sein. Wie die Polizei mitteilte, entstand am Fahrzeug und auf den Grundstücken ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

