Ursache unklar : Auto fährt in Gebäude im Zentrum von Zinnowitz

von svz.de

15. März 2019, 07:30 Uhr

Im Ostseebad Zinnowitz (Vorpommern-Greifsawld) ist am Freitagmorgen ein Auto in ein Gebäude gefahren. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Seebrücke, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg erklärte. Ob und wie schwer der Fahrer verletzt wurde, sei noch nicht geklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Fahrer gesundheitliche Probleme gehabt haben und deswegen von der Straße abgekommen sein. Er soll in ein Restaurant gefahren sein.

Andere Geschädigte gebe es bisher nicht. Die Feuerwehr sei im Einsatz, um mögliche statische Probleme zu klären. Weitere Details seien noch nicht bekannt.