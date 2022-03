Vorpommern-Rügen : Auto steht demoliert in Kreisel: Drei Betrunkene verdächtigt

Ein demoliertes, herrenloses Auto in einem großen Kreisverkehr und drei betrunkene Männer beschäftigen derzeit die Polizei auf der Insel Rügen. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, haben Passanten den Wagen am Mittwochabend im Zentrum von Putbus (Vorpommern-Rügen) bemerkt und drei Flüchtige gemeldet. Der Fahrer war in einem Kreisverkehr auf der Landesstraße 301 - dem sogenannten Circus in Putbus - geradeaus gegen einen Betonpoller gefahren und mit zwei Insassen verschwunden.

In der Nähe fanden die Beamten etwa 30 Minuten später drei zwischen 28 und 35 Jahre alte Verdächtige. Alle bestritten aber, mit diesem Wagen gefahren zu sein. Die auf der Insel Rügen wohnenden Männer waren unverletzt, hatten bei Atemalkoholmessungen aber Werte von 1,01 bis 2,63 Promille. Bei einem der Drei wurden auch die Autoschlüssel gefunden. Am Aut...

