Verkehrsminister Christian Pegel : Automatisiertes Fahren kommt

Mit dem tödlich endenden Unfall eines Roboterwagens des Fahrdienst-Vermittlers Uber in den USA hat das automatisierte Fahren einen kleinen Rückschlag erlitten. Doch der wird nicht von Dauer sein, diese Technik wird nach Expertenmeinung nicht aufzuhalten sein.

von svz.de

05. April 2018, 21:00 Uhr

Das automatisierte Fahren wird nach Überzeugung von Landes-Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) in den kommenden 10 bis 15 Jahren stufenweise eingeführt und nach und nach das Verkehrsgeschehen bestimmen. Diese Zeit bis dahin sei notwendig, um die Entwicklung voranzutreiben und die Gesellschaft vorzubereiten, sagte Pegel gestern bei einer Konferenz der Landesverkehrswacht in Rostock. Er gehe davon aus, dass die Technik zunächst nur in Autos und Lastwagen eingesetzt werde, Busse kämen wegen der weit höheren Ansprüche an Sicherheit später. „Wir werden erleben, dass Techniksysteme immer mehr Funktionen übernehmen.“ Zunächst brauche es jedoch noch den Menschen, um im Fall der Fälle eingreifen zu können.

Neben der Weiterentwicklung der Technik oder der Datenverarbeitung sei jedoch eine gesellschaftliche Diskussion dringend notwendig, sagte Pegel. Die Menschen würden in das automatisierte Fahren ebenso wie vor einigen Jahren bei der Entwicklung der Mobilfunktechnik und der damit verbundenen ständigen Erreichbarkeit hineinwachsen. „Wir brauchen jedoch die Debatte um Ethik und Recht. Da kommen völlig neue juristische, moralische und philosophische Fragen auf uns zu.“ Auch dieser Prozess werde Jahre beanspruchen.

Eher skeptisch bei der raschen Umsetzung des automatisierten Fahrens zeigte sich der Rostocker Physiker Matthias Szameit. „Die Erfüllung dieser Träume ist von den verfügbaren Rechnerkapazitäten abhängig“, sagte der an der Entwicklung einer neuen Computergeneration, den Quantencomputern, tätige Grundlagenforscher.