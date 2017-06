Unwetter in Rostock : Autos stecken in überfluteten Unterführungen fest

vergrößern 1 von 10 1 von 10



















Ein schweres Unwetter hat am frühen Freitagmorgen auch die Hansestadt Rostock getroffen. Gegen 2 Uhr zog ein schweres Gewitter mit heftigen Regenschauern über Rostock hinweg. Der kurze, aber heftige, Regen hatte zahlreiche Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr vor allem in der Südstadt. So verwandelte der kräftige Starkregen die Straßen förmlich in Wasserbahnen. Vor allem Unterführungen und Tunnel liefen voll, was so manchen Fahrzeuglenker aber nicht davon abhielt, dennoch hineinzufahren. Für manche war es das letzte Manöver mit ihrem Auto. Denn diese soffen nicht nur im wahrsten Sinne ab, manche schwammen sogar auf und trieben ab. In ihrer Not blieb den Autofahrern nichts anderes übrig, als auf die Dächer ihrer Fahrzeuge zu klettern und auf Hilfe zu warten. Die kam auch kurze Zeit später in Form von der Feuerwehr. Die Kameraden zogen sich Watthosen an und nahmen dann die Gestrandeten Huckepack zum sicheren Ufer. Die Autos wurden später per Seilwinde geborgen.

Neben dem Auto- kam auch der Straßenbahnverkehr zeitweise zum Erliegen. Den Höhepunkt an Einsätzen registrierte die Feuerwehr zwischen 2 und 5 Uhr, dort rückten Berufs- und Freiwillige Feuerwehr zu insgesamt 22 Einsätzen innerhalb des Stadtgebiets aus. Überflutungen wurden in der Kopernikusstraße, dem Holbeinplatz, der Satower Straße, Am Warnowufer, der Parkstraße, dem Goetheplatz und dem Südring gemeldet. Zudem liefen viele Keller mit Wasser voll.

Auch in Schwerin hattenFeuerwehr und Polizei aufgrund des Unwetters alle Hände voll zu tun. Die Rettungskräfte waren am Donnerstagabend in den Stadtteilen Neumühle und in der Gartenstadt im Einsatz, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Grund hierfür waren blockierte Straßen durch umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste. Zeitweise war laut Polizei die Kreuzung am Schweriner Zoo überflutet. Verletzt wurde niemand.

In Karst bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schlug der Blitz in ein Haus ein und beschädigte die Elektroanlage, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte. Ein Feuer sei aber nicht ausgebrochen. Die Kulissen des Piraten Open-Airs in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) überstanden das Unwetter nach Worten einer Mitarbeiterin unbeschadet.

von Stefan Tretropp/dpa

erstellt am 23.Jun.2017 | 07:16 Uhr