Wiederbelebung eines Feriendorfs : Bades Huk an der Ostsee

Drei Kaufinteressenten haben sich heute bereits bei ihm gemeldet und es ist erst 11 Uhr früh am Tag. „Seit Beginn der Coronakrise hat die Zahl der Anfragen noch einmal deutlich zugenommen“, berichtet Hamid M. Farahmand vom Immobilienunternehmen Clavis International. Er vermarktet die Wohnungen in der neuen Feriensiedlung Bades Huk bei Hohen Wieschendorf vor den Toren Wismars. Corona, Ängste vor Ansteckung, Schließungen internationaler Grenzen und Flugverbote hätten Urlaubsziele für Deutsche im eigenen Heimatland noch attraktiver gemacht. „Das spüren wir an der Ostseeküste besonders“, meint der Immobilienexperte.

250.000 bis 750.000 Euro für eine Wohnung

40 Prozent der 77 Ferienwohnungen in Bades Huk sind an Interessenten vergeben, davon 12 Prozent fest verkauft. Dabei startete der Verkauf erst im März, Reservierungen waren seit Baubeginn im vergangenen Herbst möglich. Die Wohnungen sind bis zu 120 Quadratmeter groß und haben ein bis drei Schlafzimmer. Der Preis liegt zwischen 250.000 und 750.000 Euro und ist für die Lage in einem naturbelassenen Gelände direkt an der Ostsee marktüblich.

Die Interessenten kommen laut Farahmand aus allen Gegenden Deutschlands. Häufig seien junge Familien darunter – mit dem notwendigen Kapital im Hintergrund, versteht sich. Doch noch ist das künftige Feriendomizil eine einzige Baustelle. Bei strahlend blauem Himmel baggern, planieren, hämmern und bohren gut 60 Handwerker und Bauleute.

Wir kommen gut voran. Im zweiten Quartal des kommenden Jahres soll das Feriendorf komplett fertig sein. Hamid M. Farahmand, Immobilienexperte

Gemeinsam mit dem Österreicher Investor Oliver Soini entwickelte er das Konzept für die seit 2005 brachliegende halbfertige Feriensiedlung. Bis vor einem Jahr hieß Bades Huk noch Marina Hohen Wieschendorf und war eine der größten Investruinen an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns.

Rückblick: 83 Ferienwohnungen in 22 Häusern und ein Anleger für 120 Segelboote waren fast fertig, als der damalige Investor Michael Veit Iwanschitz 2005 in die Pleite ging. Der umtriebige Lübecker Hotelier wollte die Anlage mit 17,65 Millionen Euro aufbauen – 10,5 Millionen von der Bank und 7,15 Millionen als Fördermittel vom Land. Das Landesförderinstitut zahlte tatsächlich 3,7 Millionen Euro für die Marina aus. Das Geld steckte der Investor aber in Ferienwohnungen, die nicht förderfähig waren. Als das Land das Geld zurückforderte, ging Iwanschitz in die Pleite und bekam wegen Subventionsbetrugs eine Bewährungsstrafe.

Zwei erfolglose Zwangsversteigerungen später holte Ende 2011 eine Investorengruppe um den Salzburger Unternehmer Oliver Soini die Marina und das Feriendorf für 3,5 Millionen Euro aus der Insolvenzmasse. „Das war damals ein Schnäppchen, aber in der Folgezeit hatten wir nur noch Schnappatmung“, erinnert sich der Geschäftsmann heute. Denn 2013 sprach der Landkreis einen Baustopp aus. Grund: Die baurechtlichen Verhältnisse waren ungeklärt und der alte Bebauungsplan längst ungültig. Die 3000 Quadratmeter Baufläche liegen zudem mitten in einem Natur- und Vogelschutzgebiet.

Die Marina mit inzwischen 100 Liegeplätzen und drei Gebäuden kaufte ein Rechtsanwalt aus Hamburg, der 2015 im Gegensatz zu Soini weiter bauen durfte. Inzwischen wird die Marina gut genutzt.

Stillstand im Feriendorf

Im Feriendorf herrschte nach dem Eigentümerwechsel wie in den Jahren zuvor Stillstand. „Die Kosten aber blieben“, so der Investor. Später einigte man sich doch mit der Gemeinde und dem Landkreis. Das neue Projekt sollte von der Anzahl der Wohnungen etwas kleiner, dafür aber hochwertiger und exklusiver für Kunden werden. Fünf Gebäude wurden abgerissen, die restlichen 17 Häuser mit Anbauten im skandinavischen Stil erweitert und aufgewertet. Die Wohnungen wirken dadurch schon im Bauzustand hell und großzügig.

Nach unserem Konzept ist die Ferienwohnung eine Kapitalanlage mit Eigennutzung. Oliver Soini, Investor

Der Eigentümer kann seine Immobilie das ganze Jahr über als Zweitwohnsitz nutzen. Über die Vermietung an Feriengäste kommt, wenn das Konzept funktioniert, zudem eine Rendite rein.

Bades Huk ist eine Wortschöpfung, die auf den Kapitän Wilhelm Bade zurückgeht. Der wurde in Hohen Wieschendorf geboren und war im 19. Jahrhundert ein bekannter Seefahrer und Polarforscher. Nach einer Havarie seines Forschungsschiffes vor Grönland driftete er angeblich mit Mannschaft und dem Rest des Schiffes auf einer Eisscholle 1200 Kilometer im Polarmeer. Nach 200 Tagen wurde er gerettet. Was lange währt, wird endlich gut, hieß es schon damals in Hohen Wieschendorf.